大里草莓園主蘇守富推薦自家草莓品種，美姬種為主，口感較脆硬，果色鮮紅亮麗，香味濃郁，甜帶微酸。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

聖誕節假期何處去？來到草莓園採滿一籃又大又甜的草莓如何？你說，苗栗大湖很遠，假日又易塞車！不用，台中市區大里區近竹仔坑的塗城里金玉宮旁就有「大里草莓園」美姬品種的草莓，香味濃郁，甜帶微酸，民眾不用再捨近求遠採草莓，市區這兒就有。

大里草莓園的草莓品種是美姬品種為主，口感較脆硬，果色鮮紅亮麗，香味濃郁，甜帶微酸，耐熱品種，抗白粉病，比起農民以前普遍種植的「豐香」品種草莓，單株結果量多且大顆。

園主蘇守富是回鄉的青農，他表示是第一次在塗城農田試種草莓，面積共有1分地，不灑農藥，民眾可以放心採、安心吃，一到草莓園就可聞到甜甜的草莓香氣，園裏不時可見蝴蝶穿梭飛舞，現正是盛產季，園裏滿滿都是鮮紅欲滴的草莓果實。

蘇守富表示，這波產季約到明年4月止，要到園裏的民眾，走塗城路轉神農殿附近產業道路，就在金玉宮旁，宮前廣場停車方便，採草莓用的提籃、剪刀、紙箱都會提供，目前一斤約300元，價格比大湖草莓優惠，民眾可以趁著聖誕周末帶小朋友來體驗採果樂！現在園裡的草莓還很多哦！

大里草莓園資訊：大里金玉宮旁，營業時間為星期五至星期日白天開放採果，假日早上8時後就開放採果，沒有時間到草莓園採草莓，也可以電話訂購。

(中時 )