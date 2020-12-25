今年受疫情影響，消費者出門消費意願大幅減少，使採購模式大幅自線下轉移至線上，根據經濟部統計數據顯示，2020年上半年，零售業網路銷售額為1,587億元，年增率高達17.5％。依樂天市場統計，今年在疫情升溫之下，樂天站上的醫療口罩、防疫等相關商品銷售量均顯著上升，銷售額較2019年成長了近300倍；而民生用品如衛生紙、洗衣球等日常民生用品亦有近200倍的成長，成為網購一大趨勢，此兩大類別分別佔居銷售首位及次位。

另一方面，具備抗菌防護功能之空氣清淨機、紫外線消毒器等家電類產品，則將近有5倍的成長，成為第三類銷售明顯成長之品項。

樂天也表示，防疫期間消費者延長在家中的時間，促進了「宅經濟」商品成長，娛樂性電玩任天堂Switch，在11月時就創造單月大賣近1,000台之成績，週邊商品如任天堂健身環、Switch遊戲片，訂單數量也相較去年暴漲6成，可見防疫不僅影響了民眾生活習慣，亦改變消費者對於居家娛樂的需求。

在全民防疫的趨勢下，樂天觀察到，口罩需求自今年3月起便大幅提升，站內每月醫療口罩平均銷量近5,000筆，每日賣出約8,000片口罩，一直是今年需求量最大之商品。

近日台灣疫情再度拉警報，民眾提高防疫警戒心，防疫相關商品如「口罩」、「乾洗手」、「消毒液」等關鍵字，單日搜尋次數較平日增加10倍，其中口罩單日銷量更較上週大增近5倍。對此，樂天市場列選5款2020熱銷防疫商品，包含醫強75％潔用酒精、統欣生技淨化型噴霧茶樹乾洗手及旺德智能感應酒精噴霧機等，幫助消費者快速尋得所需之防疫商品，一同備戰冬季防疫運動。

(工商 )