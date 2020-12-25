每個人在面對感情時，都曾有過憧憬，希望遇上自己心中的理想型，但是並非每個人都能得償所願，所以有人會選擇屈就現實，但也有人擇偶標準明確，搜狐網命理專欄《摩麗星座》就點出5星座，如果對方不是「對的人」，就絕不會輕易開始一段感情。

摩羯座：

摩羯座不管做什麼事情都會權衡利弊，對待感情也是如此，如果對方沒有達到摩羯座心中的標準，就不會跟對方有過多的接觸。摩羯座對待愛情極為苛刻，即便交往後也想擁有獨立的生活圈，不希望兩個人天天膩在一起而沒了自我。

水瓶座：

特立獨行的水瓶座有許多天馬行空的想法，儘管不被外界所理解，但他還是希望未來牽手的對象是自己的靈魂伴侶，不僅擁有心靈相通的默契，也能成為外界稱羨的感情佳話。

巨蟹座：

家庭觀念重的巨蟹座對於愛情一直抱持著神聖的態度，希望跟對方能以結婚為前提交往，如果發現對方的感情狀態極其敷衍，巨蟹座就會打退堂鼓，畢竟巨蟹座在兩人關係稍微曖昧的時候就會幻想以後種種事情。

金牛座：

金牛座一旦決定了目標就會堅定不移的持續下去，甚至不到黃河心不死，對待感情也是如此，缺乏安全感的他們希望能被對方看重，一旦感受到對方的忽冷忽熱，或是被敷衍的對待，就會立刻逃離這段關係。

天秤座：

年輕的天秤座擇偶標準五花八門，他們希望對方長相優秀、性格討喜，但是隨著年紀愈大，擇偶標準也漸漸清晰，他們拒絕異地戀，認為要跟對方在一起就必須在同一個城市，遇到事情也能立刻溝通解決。

(中時新聞網)