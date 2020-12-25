針對媒體報導，桃園機場捷運昨天拒絕持有健康聲明書的空服員進站搭車，桃園捷運公司今天表示，當時難以判定對方是否為實施自主健康管理對象，無法貿然放行進站，請旅客見諒。

長榮航空紐西蘭籍機師感染武漢肺炎又違反防疫規定，造成3人染疫，台灣本土零確診紀錄也破功。有空服員向媒體投訴，昨天有空服員不能搭機場捷運，連待命的組員都不行，因機場捷運站務人員被告知，長榮航空機師確診，即起所有機組人員皆不得進站搭車。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，依中央流行疫情指揮中心今年7月21日函釋內容，針對未入境的短程國際線機組人員，且航班期間無異常情形及不適症狀者，若有搭乘大眾交通工具之必要，桃捷公司依規定請機組人員，進站前主動出示符合自主健康管理證明文件，並配合量測體溫及佩戴口罩等防疫措施即可進站乘車。

桃園捷運公司表示，因為就此個案，依旅客外觀衣著，一時難以判定是否為實施自主健康管理對象，運務人員無法貿然放行進站乘車，造成不便請旅客見諒。

桃園捷運公司表示，桃園機場捷運為連結桃園機場，邊境管制第二道防線的重要防護網，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻之際，為保障所有旅客、降低染疫風險，全力配合執行中央防疫措施，積極落實禁止入境旅客搭乘公共運輸防疫措施。

(中央社)