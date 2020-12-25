為拉抬電子支付的使用率，立法院今天三讀通過「電子支付機構管理條例修正草案」，整合電子支付、電子票證，未來不同電支平台可相互轉帳，並可進行外幣買賣、跨機構轉帳、紅利整合折抵等多項新業務，金管會也將著手訂定子法，力拚明年上半年上路。

電子支付發展邁入重大里程碑，立法院下午三讀通過「電子支付機構管理條例修正草案」，將電子支付、電子票證整合為單一法規，全面定為電子支付業，擴大業務範圍，除原本的儲值與支付外，開放跨機構間轉帳、外幣買賣（含人民幣、港幣）、販售禮券或票券與協助保管核銷、國內外小額匯兌、紅利積點整合折抵交易款項等業務。

未來電子支付業改為由資本額來劃分其可做的業務，電子支付業最低資本額是1億元，3億元以下者，只能做代理收付業務；逾3億不到5億元者，可收受儲值與代理收付；5億元以上者，全部業務都可以做。

三讀條文也新增授權金管會可訂定電子支付機構負責人資格條件，負責人包含經理人與董監事，待金管會訂出子法後，不符合資格的電子支付負責人將自然被視為不適任，此法條被外界稱為「街口條款」，但金管會日前強調此法條「沒有針對任何人」。

此外，三讀條文新增電子支付罰則，若涉及法規禁止的交易，最高可開罰 300 萬元罰鍰，而若涉及洗錢防制，最高可開罰 1000 萬元罰鍰。

(中時 )