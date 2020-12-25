英國日前出現突變新冠病毒，並已加緊封城範圍，引起全球關注。據《每日郵報》報導，英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）多位顧問向英政府警告，突變的新冠病毒傳播更為快速，雖然尚未證實是否更加危險或致命，但突變新冠病毒不可避免地會導致更多確診，故政府必須加快疫苗施打，並在明年1月時實施第4級封城，否則在2021年6月時，新冠死亡人數恐比當前要多出2倍。

報導指出，SAGE於23日晚公布關於突變新冠病毒的預測報導，指出突變新冠病毒比原有的傳染力增加了56%，且如果現在不加快速度施打疫苗的話，將會比現在更多出8.3萬人病歿，建議現在起至少每周要讓200萬人施打疫苗，才可避免如此，但也需要比當前每周讓35萬人施打的速度還要高上6倍。

報導稱，雖然強森政府24日宣稱已準備好80萬疫苗，英國衛生署還多增了60萬，但兩邊的添購速度仍不及阻止突變新冠病毒傳播。該篇報告的作者之一、倫敦衛生與熱帶醫學院教授戴維斯（Nick Davies）表示，「沒有有效的控管政策，可以預見確診快速增長，且在2021年前6個月的死亡人數會比2020年內所見更多」。

研究報告的作者們更警告，即便英國11月實施所實施相對寬鬆的全國封城，都不足以預防染傳擴大，除非進入到讓中、小學與大學都停課的第4級封城管制。

(中時新聞網)