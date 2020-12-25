苗栗縣政府教育處與教育部國教署合作，建置「戀練英語苗栗專區」，苗栗縣自造教育及科技中心將跳舞墊結合網路學習平台，取代傳統滑鼠、鍵盤操作，讓課程更活潑有趣。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府教育處與教育部國教署合作，建置「戀練英語苗栗專區」，苗栗縣自造教育及科技中心將跳舞墊結合網路學習平台，取代傳統滑鼠、鍵盤操作，讓課程更活潑有趣。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌體驗用跳舞墊學英文，讀出螢幕顯示的英語句子，讓語音辨識系統評分。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府教育處英語教學資源中心，與教育部國教署英文線上學習平台「酷英網」合作，建置「戀練英語苗栗專區」，目前已有1萬多名縣內國中小學生登記上線體驗，英語教學資源中心再與苗栗縣自造教育及科技中心合作，將跳舞墊結合網路學習平台，取代傳統滑鼠和鍵盤操作，讓課程更活潑有趣。

苗栗縣自造教育及科技中心，將常見幾百元能購得的跳舞墊，透過外接線路板，連接戀練英語苗栗專區，小朋友在跳舞墊上踩踏方向，即可操作學習平台介面，取代傳統電腦操作，只能靠滑鼠和鍵盤，小朋友起身動動四肢，激發學習動力，這套創新裝置25日在縣府大廳亮相。

苗栗縣長徐耀昌在僑育國小學生指導下，體驗用跳舞墊操作戀練英語平台，抽考題開口說英語應試，經平台錄音及語音辨識功能評分，縣長最終拿下88分，有趣的互動學習讓他笑得合不攏嘴。

苗栗縣自造教育及科技中心老師黃彥禎表示，這套裝置由自造中心老師范運平研發，跳舞墊可取代游標及鍵盤比較枯燥乏味的點選及選取功能，也讓科技教育與國小英數科目跨域結合，幫助課程設計，且改裝跳舞墊的成本也不高。

英語教學資源中心主任李雯琪表示，戀練英語苗栗專區這學期的主題是讓學生練習語音辨識，學習生活美語，學生可重複聽英語，再現場口說錄音讓系統評分，系統會指出哪些字錯誤及時糾正，學校目前運用手機、平板上線使用，跳舞墊若推行順利，未來也希望與各校分享。

(中時 )