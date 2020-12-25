2021台灣燈會將在新竹市舉辦，主燈「乘風逐光」今在新竹錦華公園進行動土儀式，由交通部觀光局張錫聰局長和新竹市政府陳章賢秘書長共同主持，祈求工程圓滿順利。

交通部觀光局表示，主燈結合燈光、工藝及傳統竹藝等特色，完成後將兼具高科技、未來感及傳統燈節等多元意象，有別於以往主燈形象，設計更連結新竹在地產業與傳統竹藝，將108根竹子、風城特色、工藝科技等元素結合，透過機械動力呈現出風一般的律動，且能變化出各種傳統燈籠造型，讓參觀者親身體驗燈光科技的光影魅力，見證傳統民俗與科技的結合。

2021台灣燈會共有3大主軸特色，分別結合設計與工藝、傳統與創意兼具，以及透過藝術和國際對話，展現燈會2.1的概念，並以雙主燈、6大燈區等豐富展示區域，呈現各式傳統與科技結合的燈光藝術，為傳統元宵節慶帶來創新能量。

觀光局說，目前疫情尚未舒緩，有關民眾關心的大型群聚活動及交通管制疏運措施，新竹市政府依最新疫情現況滾動調整中。觀光局已補助新竹市府相關經費辦理疏運規劃及防疫應變計畫，未來也將全力配合，依市府所提的交通管制、疏運措施並予以協助。

(中時 )