女星熊熊(卓毓彤)擁有甜美臉蛋與豐滿火辣身材，是許多人心目中的「性感女神」，她也時常在IG分享性感辣照，近來剛好碰到聖誕節，她也因應節日和好友玩交換禮物並曬出照片，沒想到網友卻意外歪樓，將焦點全放在熊熊白嫩的大腿根上，頓時掀起熱烈討論。

熊熊在限時動態發布多張照片，只見她和王晴、祖雄開心合照，手上都拿著自己交換到的聖誕禮物，儘管天氣寒冷她穿上了厚重的粉色長版毛衣，還是露出了一雙白嫩的腿，營造出下身失蹤的感覺，讓粉絲們一飽眼福，她也透露自己的交換禮物是祖雄的蛋白乳清，忍不住笑虧「教練到底要多健康？」

熊熊和好友們一起玩交換禮物。(圖/翻攝自熊熊IG)

而祖雄則是換到知名品牌的紅色俏麗眼鏡，他自己也笑說「帥哥不怕娘，正妹不怕MAN！」搞笑表示他和熊熊的禮物交換是「很MAN的禮物交換很娘的禮物」，覺得他們不像交換禮物，而是靈魂交換，氣氛十分歡樂。

事實上，熊熊人紅是非多，之前還遭到負面新聞纏身，先是不雅片風波鬧得沸沸揚揚，後來與「特斯拉男」婚事告吹，而後又傳出流產的消息，讓她一度陷入低潮，所幸她始終以正面態度面對，除了繼續專注工作外也固定運動，慢慢走出陰霾。

(中時新聞網)