亞洲天王周杰倫出了名愛車，家裡有多輛跑車，40歲生日時愛妻昆凌又送上一台藍寶堅尼，讓他車庫都快滿出來；昨（24）日平安夜周杰倫收到一份超奢華聖誕大禮，賓士居然送他要價千萬元的休旅，根本是「移動式套房」，直接拆禮物試坐，連天王都直喊「誇張」。

周杰倫平安夜在IG限時動態分享自己收到的聖誕禮物，畫面中看到一輛休旅車，並標記賓士後，寫上「Thank you」、「我來好好開開看」；接著他直接開箱新車，車子內部看起來十分寬敞，甚至至少有2台觸控面板，奢華程度連周杰倫都忍不住讚嘆，「後座真的蠻誇張的」。

周杰倫直接開箱新車，車子內部看起來十分寬敞，奢華程度連天王都忍不住讚嘆，「後座真的蠻誇張的」。(圖/ 摘自周杰倫IG)

而周杰倫收到的大禮，其實是賓士12月16日才在台灣上市的休旅車「Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC」，要價新台幣999萬元起，堪稱最頂級的休旅車；據悉，這台休旅車內裝各種頂級設備，包含MBUX一體式數位化儀表板、後座影音娛樂系統（含雙 11.6 吋觸控螢幕）、後座觸控面板和Burmester高階 3D 環繞揚聲器等。

賓士休旅車昂貴的售價堪比一戶小套房，許多粉絲看完也超震撼，「貧窮限制我的想像」、「移動式套房啊」、「車庫還放得下嗎」、「看看周董的禮物再看看我收到的禮物，好想哭」、「這種禮物太誇張，一輩子都收不到」、「只有周杰倫能超越周杰倫啊」。

(中時新聞網)