三讀通過！民法成年下修為18歲 112年元旦施行

立法院院會今天通過「民法部分條文修正草案」，民法定義之「成年」年齡自20歲下修為18歲，並定於民國112年1月1日上路施行。

《民法》自1929年5月23日公布，並自同年10月10日施行，其中第12條有關成年年齡為20歲之規定，迄今未曾修正，已施行逾91年。

法務部表示，成年年齡制度，攸關自然人完全行為能力之取得，以獨立行使負擔民法上之權利及義務，對於社會生活影響深遠。鑑於現今社會網路科技發達、大眾傳播媒體普及、資訊大量流通，青年之身心發展及建構自我意識之能力已不同以往，社會各界亦迭有調降民法成年年齡為18 歲之倡議。

法務部指出，考量現今世界主要各國立法例多以18歲作為成年年齡者，與我國鄰近之日本亦於西元 2018年6月13日修正民法，將成年年齡自20歲下修為18歲（預計於西元2022年4月1日施行）；且現行法制上，有關應負刑事責任、行政罰責任之完全責任年齡，亦均規定為18歲，與民法成年年齡有異，為免使外界產生權責不相符之感，經審慎研議後修正民法第12條規定，將成年年齡自20歲調降為18歲。

《民法》修正另依照「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），法律要有最低結婚年齡的規定，明定「男女未滿17歲者，不得訂定婚約」、「男女未滿18歲者，不得結婚」。

(中時 )