銘旺科(2429)今天舉行法說會，由於面板產業景氣好轉，公司積極擴大營運，除已持股逾8成的觸控面板廠嵩達光電外，第四季再入主利基型大尺寸觸控顯示器方案富動科技，取得近3成股權，富動科技專注於數位教育與防疫、博奕、健身與視訊會議等商用利基市場，將在今年12月30日登錄興櫃，垂直整合效益預計明年產生綜效。

銘旺科此次投資富動，主要考量進行垂直整合，亦由於富動在大尺寸觸控顯示器的客製化設計與製造技術居領先地位，富動過去4年合併營收成長性都達50％以上，今年前11個月合併營收超過7成來自於電子液晶白板ODM業務，除已深耕多年的數位教育市場持續成長外，今年已量產並大量出貨的「紅外線體溫感測儀」亦貢獻良多。

銘旺科指出，與富動的結合，將可透過彼此現有業務的結合提升技術門檻，以強化及提高產業競爭優勢，而對富動而言，除可確保觸控面板供貨源無虞並可對成本降低具絕對助益外，富動近年主推的IR紅外線與ITO電容式多點觸控技術，未來在銘旺與旗下嵩達光電的支援下，可望依據客戶及市場各式需求，針對數位教育與商用利基市場開發客製化商品。

今年雖受到新冠肺炎疫情影響，富動前3季合併營收已超越去年全年，且由於新冠肺炎帶動數位教育、企業視訊會議等需求大增，下半年起，富動營運明顯成長；加上富動主要生產據點在台灣，並且為國內第一家獲得美國ISO 14001與ISO 45001的大型觸控顯示器業者，今年第4季公司亦受惠中美貿易衝突加劇，取得大陸訂單移轉商機，已接獲國際大廠ODM明年的訂單。

(時報資訊)