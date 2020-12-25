63歲穆姓男子今（25日）中午12時許，被發現陳屍於核二廠員工宿舍內，穆男為台電員工，警方勘查現場無打鬥跡象，初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

據悉，穆男中午12時許未準時上班，同事前往宿舍查看，發現他已無生命跡象躺在床上，警消獲報抵達發現已死亡多時無須送醫，警方初步排除他殺，詳細死因待檢察官相驗進一步釐清。

(中時 )