核二廠員工猝死宿舍床上 檢警排除他殺查明死因 16:372020/12/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 63歲穆姓男子今（25日）中午12時許，被發現陳屍於核二廠員工宿舍內，穆男為台電員工，警方勘查現場無打鬥跡象，初步排除他殺。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 63歲穆姓男子今（25日）中午12時許，被發現陳屍於核二廠員工宿舍內，穆男為台電員工，警方勘查現場無打鬥跡象，初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。 據悉，穆男中午12時許未準時上班，同事前往宿舍查看，發現他已無生命跡象躺在床上，警消獲報抵達發現已死亡多時無須送醫，警方初步排除他殺，詳細死因待檢察官相驗進一步釐清。 苗栗仁德護專教官猝死值班室 檢警釐清死因 長榮馬國女大生命案 教育部公布懲處 校長引咎辭職 (中時 ) #死因 #核二廠 #12 #時許 #他殺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 等不及假釋 尋愛妻光溜溜被逮 04:102020/12/25 社會新聞 妙齡女倒臥清大校園亡 校方證實為離職研究助理 死因待查 17:122020/12/25 社會 風場遞補爭議大 政策恐跳票 04:102020/12/25 財經要聞 妙齡女倒臥清大校園花圃送醫不治 師生嚇壞警查明身分中 16:152020/12/25 社會 馬籍女大生命案 檢方痛斥梁嫌三大犯罪事證要求判死 12:452020/12/25 社會 中校盜賣國家隊口罩 工廠老闆：看新聞才知道 15:212020/12/25 社會 小動物班警局戶外教學 萌童搶扮波麗士大人 13:472020/12/25 寶島 台電男倒臥核二廠宿舍 同事「叫都叫不醒」驚覺：已身亡 16:182020/12/25 社會 老翁疑依親不成 女兒家門前輕生 04:102020/12/25 地方新聞 26歲網美全裸陳屍路邊 死狀悽慘詭異警也難忘記 11:512020/12/24 娛樂 飯島愛猝死12年「首公開最後身影」 父母悲揭下海真相 09:092020/12/25 娛樂 社會熱門新聞 人妻抓包老公約炮自曝「冷感5年」 網一面倒挺人夫：妳的錯 - 社會 喝1杯咖啡恍惚10天還斷片 人妻下體驗出主管「唾液」怒提告 - 社會 社會10點檔》姊弟畸戀生變 女師遭恐怖乾弟毒手成「無頭屍」 - 社會 高雄大魯閣草衙道摩天輪停擺 5車廂民眾受困掛空中待救援 - 社會 超狂國產小車當跑車 草埔隧道狂飆161公里 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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