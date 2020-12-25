台東市長張國洲就職6周年，在說明施政成果後，提到現台東市中央市場老舊，期望在任內爭取改建。（蔡旻妤攝）

台東市長張國洲25日就職6周年，在說明施政成果後，提到現在台東市中央市場老舊，未來面對超市競爭將受威脅，期望在任內爭取改建。此外也一併分享戒菸心得，也養成良好運動習慣。

張國洲表示，中央市場建築物已經老舊，面對未來全聯超市的競爭，將會有很大的壓力。以往一提出要改建，因為建蔽率緣故，攤位將減少一半，他傾向另覓新地點興建，指出有意遷往桂林北路新的台東分局旁，但需要縣府進行地目變更，希望在他任內可以定案。

市長就職展現親民作風，不擴大舉行記者會，而在日前特地舉辦了「一日市長」的體驗活動，讓小朋友體驗市長的一天。首先巡禮辦公室、處理公文、至各課室聽取業務報告，隨後帶小市長到永樂里，了解清潔隊如何清水溝，再到文化健康站慰勞長者，最後一站來到新落成的南京路園道，體驗各項遊樂設施，小市長們開心地全場奔跑，直呼「最愛溜滑梯了！」。

張國洲強調「路平、燈亮、水溝通」，基礎建設經費編列從3千萬逐年增至5千萬，整治老舊道路及排水溝，目的就是提供市民舒適的生活環境。此外，他也積極爭取總經費1億4000萬元修繕火化場及相關空氣防治，讓往生者圓滿走完人生最後一程。

張國洲表示，因應社會變遷，未來台東市里鄰調整，將藉由2021年度換發身分證一併進行，他舉例豐榮里有近萬人，鐵花里現僅有200多人，行政資源分配不均衡，希望透過里鄰整併節省經費外，每個里也能均衡發展。

「當個市長，以前常叼根菸，確實不好看。」他說自己是個老菸槍，但在今年已成功戒菸9個月了，並且在他決心戒菸的那天起，再沒抽過1根菸；戒菸後，每天拿2根健行仗在農路快走，體力也大幅增加。

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(中時 )