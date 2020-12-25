笑翻！鳳頭蒼鷹亞成鳥濕身 遭網紅「谷哥」誤認為貓頭鷹

彰化縣前縣長魏明谷卸下公職後，經常在臉書社群分享近況，直播運動、休閒等平民生活時光，展現親民作風，成為另類政治網紅；近日他在臉書分享騎單車出門巧遇一隻被雨淋濕的鳳頭蒼鷹亞成鳥，沒想到他一時誤認、一直叫成貓頭鷹，小編在影片後製成了人鳥對話，笑料百出，爆笑效果十足！

魏明谷在影片中指出，自己到員林井仔坑騎單車，竟然遇到一隻貓頭鷹，口氣充滿驚喜，而在影片中全程直呼、介紹這隻禽鳥是「貓頭鷹」，被雨淋濕，他走近卻似乎完全不怕人，實在很難得。

不料這隻「貓頭鷹」雖未被驚嚇飛走，反而轉頭睥睨了魏明谷一眼，小編此時還打上字幕，「我不是貓頭鷹」、「你全家才是貓頭鷹」，逗趣的人鳥對話吸引超多人點閱，不過也有眼尖民眾留言提醒，「這隻真的不是貓頭鷹」，而是鳳頭蒼鷹的亞成鳥。

魏明谷臉書粉絲專頁21日上傳「谷哥Vlog01」影片，一隻鳳頭蒼鷹亞成鳥，模樣呆萌棲息在牆上，但因羽毛被雨淋濕，跟平時猛禽威風的模樣有些許落差；魏明谷不斷靠近拍攝，邊以興奮的語氣直呼太幸運了，還說「這是我長大第一次看到這麼近距離，貓頭鷹居然靜靜地讓我拍照、攝影，我一直講話也沒有飛走，真是太不可思議了！」語氣充滿驚奇和喜感；加上禽鳥動也不動，模樣萌翻眾人，笑料、笑果十足！

影片直到最後才公布正確答案，指這隻羽毛淋濕的禽鳥其實是是二級保育類猛禽鳳頭蒼鷹的亞成鳥，並非貓頭鷹，讓人恍然大悟，只是小編也逗趣說，因為谷哥一直叫錯，加上鳥兒的萌樣，大家都被洗腦以為是貓頭鷹了；擁有生態專業背景的立委陳歐珀更忍不住答腔留言，「我也差點被洗腦！」，肯定彰化生育保育做的不錯。

魏明谷說，當時靠近錄影，發現牠也不怕、不飛走，瞪著一雙大眼、腦袋又圓滾滾的，才誤以為是個性溫馴的貓頭鷹，才忍不住趨前靠近錄影介紹，直到最後起身準備離開時，也許牠感到被威脅，才作勢張嘴展翅；影片上架前，他已知並非貓頭鷹，但仍決定請小編剪輯成趣味影片，以幽默詼諧的方式介紹，讓更多民眾學習分辨，也達到友善動物目的。

(中時 )