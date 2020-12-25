年關將屆，台南市佳里警分局特利用聖誕節下午，於佳里區農會子龍分部進行「金融機構防搶演練」，2名警員假扮歹徒持槍闖入農會營業廳，部分路過民眾受到驚嚇報案，並驚動里長趕到現場關心，到農會後才發現是防搶演練，虛驚一場。

此次演練由佳里分局偵查隊郭小隊長「成哥」與林偵查佐「玲妹」扮演持槍歹徒，進入農會營業廳，雙雙舉槍控制現場行員與民眾，高喊搶劫，同時以手槍脅迫行員，得手現金後迅速往麻豆區方向。

台南市佳里警分局25日下午於佳里區農會子龍分部進行「金融機構防搶演練」，在外環道路旁進行攔截圍捕。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局25日下午於佳里區農會子龍分部進行「金融機構防搶演練」，2名警員假扮歹徒持槍闖入農會營業廳，部分路過民眾受到驚嚇報案。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

歹徒搶劫後行員馬上按警鈴報案，員警到場立即通報分局勤務指揮中心，進行攔截圍捕，在場員警指導行員，行員身歷其境模擬搶劫狀況，做好報案紀錄及後續的處置作為，也順利在外環道路旁的空地發現歹徒行徑，經過圍捕順利逮捕該鴛鴦強盜犯。

本次演練逼真，演技生動令人印象深刻，尤其扮演搶銀行歹徒的小隊長演技精湛，嚇得路過民眾報案，也驚動里長趕到現場關心，經現場警察立即說明並看見警方在銀行外舉牌告示防搶演練中，才鬆一口氣。

在場行員也表示，演歹徒的郭小隊長表現令人深刻，讓民眾以為真的搶劫，直呼是實力派演員。而搶劫過程連擔任其中一位「玲妹」搶匪也被演技十足的「成哥」動作嚇到蹲下，讓在場的人直呼逼真、悶笑。

佳里分局分局長甘炎民呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。若遇搶奪強盜案件，則應保持冷靜，記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌。

(中時 )