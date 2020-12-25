台大創創中心25日於TTA台灣科技新創基地舉辦「台大創創中心Demo Day暨企業創新論壇」，台大創創中心表示，今年下半年輔導的20支新創團隊產業廣及醫療照護、教育創新、循環經濟、5G、AI、SaaS、社群平台、行銷科技、金融科技與社會企業等，執行長曾正忠提出，期待協助輔導的新創團隊強力連結創投資金、創新人才庫等關鍵資源，以有效活絡台灣新創動能、同時加速企業轉型成長。

曾正忠表示，新銳創新聯盟於本月2日正式啟動，將相關產業的資金端、企業端、加速器等相互連結，讓新創加速、強化轉型賦能，並為創投加值，成為生態圈的投資模式。

台大創創中心創立於2013年，提供台灣新創加速器、孵化器輔導計畫，同時也提供中大型企業外部創新顧問服務，媒合並推進潛力新創與企業合作，以強化企業內部的新事業發展動能。台大創創中心也是科技部Taiwan Tech Arena （TTA）旗下的創新生態圈成員之一。

台大創創中心25日示下半年輔導的20支新創團隊創業成果，並期盼介接中大型企業與新創團隊，打造雙方最佳合作平台，串流創新生態圈的總體能量。

台大創創中心表示，這次的團隊領域與產業廣及醫療照護、教育創新、循環經濟、5G、AI、SaaS、社群平台、行銷科技、金融科技與社會企業。諸多團隊於輔導期間創造佳績，例如「Home心」推出創新共聘照顧模式，利用機器學習、數據分析技術來「放大」現有照顧服務人力的產值，是唯一與衛福部在照顧服務上合作的新創公司。

此外，「水滴信用」近期獲得台新天使輪投資，水滴發票APP自9月底推出，透過AI技術分析，傳統長條發票也能手機掃描對獎；「Encore」甫上線Encore App，致力於為40歲以上輕熟年使用者打造專屬興趣社群平台；「Tribake樂芽」與「好盒器」兩支團隊都錄取了第四屆全國青年公益實踐計畫，前者研發餐點禮盒為核心的服務，提供社福團體免費技術轉移，協助弱勢族群穩定就業，至今已聘用7位身心障礙員工。

「好盒器」則是建立的餐盒回收體系，被環保署相中，共推環保外送系統，降低拋棄式容器的依賴。其中Tribake 樂芽近日更與HOLA特力和樂、點點善社會企業聯名，活用自家餐廳，舉辦公益聯名商品發表會。

(工商 )