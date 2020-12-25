罷免高雄市議員黃捷投票即將在明年2月6日舉行，罷捷團體昨天到黃捷服務處，下辯論戰帖卻因大聲公太吵惹民怨，罷捷團體今天再度上門，除和居民道歉外，也二度遞交萊豬辯論，要和黃直球對決；黃捷辦公室主任葉郁琪率幾位美女代為接下，並熱情遞上茶水，瞬間讓踢館氛圍變溫馨。

罷捷團體的鳳山清捷隊辦公室跟黃捷服務處僅隔3、500公尺，該團體發言人徐尚賢25日下午徒步至黃捷服務處，轄區員警不敢大意，沿途全程緊盯；徐面對媒體受訪表示，他已站上投手丘，希望黃捷別逃避，也能站上打擊區，直球來時打直球。

徐表示，從現在開始他們會追著黃捷跑，並請黃捷面對第一顆直球，為什麼不替鳳山人民堅持瘦肉精零檢出？他已經走上投手丘，懇請黃捷勇敢走進打擊區。請勇於面對眼前的現在，不貼標籤、不提過去、不搞分化的與鳳山人民對話，所有鳳山人都是一家人，所有高雄人都是高雄這座偉大城市的人。

另無黨籍立委林昶佐力挺黃捷，對罷捷團體大肆抨擊，徐回擊說，林昶佐指國民黨在地勢力發送抹黑傳單，用宣傳車大街小巷攻擊時請舉證；如果屬實，鳳山清捷隊會放棄罷免黃捷行動，若是林拿不出證據證明所言，請林昶佐立刻辭職下台。

(中時 )