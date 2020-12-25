含瘦肉精美豬將在元旦叩關，台北市議員羅智強持續點名吳思瑤等12名民進黨立委，強力訴求罷免「萊委」，吳思瑤卻與教育部不斷宣示，國中小學童營養午餐吃的都是國產豬，且已完成換約，羅智強則質疑，上游標示不清，根本無法確保校園食安，相關管制未入法，沒有制定罰則，就是騙局。

吳思瑤、蔡適應等12名民進黨立委，遭羅智強形容為「萊委」，吳思瑤也在立院表決當天，投下支持萊豬一票，卻又不斷提到自己把關校園食安，國中小學童營養午餐吃到的都是國產豬，教育部對此更大動作，在立院表決前一天舉行記者會，強調完成全國22縣市3368所國中小合約換發，學童食用都是國產肉品。

羅智強在接受本報專訪時表示，民進黨政府言行讓人無法理解，已有台北市民主動詢問過他這項問題，即在於蔡政府進萊豬，但教育部不讓學生吃、國防部不讓軍人吃、警政署不讓警察吃、退輔會不讓榮民吃，甚至體育署也強調不會讓運動員食用，甚至連台北市政府都無法精確執行零萊豬政策。

羅智強以教育部為例，並提到教育部與吳思瑤一同強調，已完成國中小團餐廠商換約，一年內也許可以執行，但契約沒有訂立罰則，沒有入法更代表沒有強制力，就算國中小學童午餐吃不到，但早餐與晚餐又該如何把關？高中生與大學生的飲食又由誰負責？「吳思瑤要不要回答我這個問題？」

羅智強還提到，面對台北市民對於萊豬提問，他不諱言直接辛辣回答：「市民連豬都不如，因為台灣豬不吃瘦肉精，國人還得不到台灣豬的待遇」，他重批：「民進黨邏輯壞掉，吳思瑤與教育部都不敢回答這個問題，當大家是笨蛋嗎？」

(旺報 )