中美晶(5483)董事長暨執行長徐秀蘭將出任宏捷科(8086)董事，雙方將加速攜手開發氮化鎵(GaN)產品進程。中美晶與砷化鎵廠宏捷科今年8月舉行共同記者會，當時中美晶宣布入股宏捷科，成為宏捷科第1大法人股東。中美晶參與宏捷科私募現增案普通股，預計持有增資後股權22.53%，成為大股東。

宏捷科今 (25)日召開股東臨時會，進行董事補選，通過由徐秀蘭將出任宏捷科董事。

推動中美晶入股宏捷科的背後推手就是中美晶名譽董事長暨新任大同董事長盧明光，盧明光認為碳化矽和氮化鎵是非常具發展前景的半導體材料，在下一波產業5G、電動車等高功率發電、高頻率運用上是最關鍵的要素。世界各國都視碳化矽為國家戰略發展原料及技術，是重要的「戰略物資」。

徐秀蘭曾表示，中美晶參加宏捷科私募完成後，在化合物發展會更為積極，將進一步了解客戶的需求，宏捷科量產，中美晶也會給予全力支持，不排除未來再增加持股和對宏捷科的控制力。

(時報資訊)