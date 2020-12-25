萊豬叩關引起多方爭議，像是民進黨立委何志偉在立院表決前天，突然自曝恐染疫而得篩檢，後來還是現身立法院投票挺萊豬過關，何志偉臉書留言被罵爆，羅智強反問：「到底是萊豬重要，還是防疫重要，民進黨到底出了什麼事情？」另也有大學生向他拋出問題，不解為何打開電視新聞都在罵國民黨，不了解媒體是第四權，卻沒有監督政府，而是都在監督在野黨。

「少了何志偉一票，萊豬還是會過關」，羅智強說，相信何志偉不是會裝病的人，何志偉的言行可見他是有防疫意識的人，雖然檢查結果是陰性，但衛福部長陳時中一天到晚都說，陰性也有可能是偽陰性，民進黨卻以黨紀強壓何志偉投票，讓他無法理解

另外，萊豬立院表決當日，電視新聞台播報大多是「走過場」，著墨不深，羅智強認為，媒體一言堂，再加上網軍，雖釀成寒蟬效應，「民進黨這麼多工具，天天宣傳文宣來扭曲說謊，把死的說成活的，黑的說成白的，這也是民進黨打的盤算」，但在自由時代裡，不要低估街頭演講的實力，「不要迷信掌握媒體、掌握網軍，就可以扭曲、甚至操縱人民的記憶。」

羅智強也說，最近有美國朋友詢問他，台灣人為何如此害怕萊豬，「我跟他說，你問錯人了，要去問民進黨，民進黨教育很成功」，國人知道萊克多巴胺對人體有害，都是來自於過去民進黨所傳達的訊息。

羅智強也提到，近日已完成22場校園演講，會間有大學生主動問他，為什麼打開電視都在罵國民黨，不了解媒體是第四權，為何沒有監督政府，而是都在監督在野黨，學子拋出這樣的提問，代表民眾有自覺心，甚至7成民眾都反萊豬，「這是洗不掉的，民進黨道貌岸然、昨是今非的嘴臉，斑斑可考，不能太高估自己以國家資源來硬拗的能力。」

(旺報 )