全聯We Sweet甜點今（25日）起至明年2月4日與美國Hershey好時公司旗下的人氣花生醬品牌Reese’s聯名，採用Reese’s瑞滋香滑花生醬及瑞滋花生醬烘焙碎粒豆，首波推出4款新品，售價79元至149元，人氣不敗的Hershey’s甜點也有4款經典品上架；此外，實體門市和PXGo!全聯線上購，元旦當天通通推出OFF COFFEE熱美式限量1元優惠，迎接2021年。

這次4款新品，以濃系、超濃系為主，限定品項可一口品嘗到Hershey’s巧克力及Reese’s花生醬，有「花生巧克力乳酪慕斯」、「花生巧克力乳酪」、「花生巧克力香緹蛋糕」、「花生巧克力杯子蛋糕」Hershey’s甜點，包括冰心捲蛋糕4入＿經典巧克力交響曲、醇黑巧克力千層、經典巧克力布丁、濃情雙重巧克力，4款商品售價52元至95元，即日起販售至明年2月4日。

2021年1月1日早上9時起，全台有OFF COFFEE的門市推出「1元熱美式」優惠各店限量110杯，售完即恢復熱美式15元活動價格，無販售OFF COFFEE的門市，則推出伯朗罐裝咖啡（原味）240ml，原價19元、優惠價1元，各店限量110瓶，售完為止。

花生巧克力乳酪，每盒2入約110g，79元。（全聯提供）

除了門市推出1元咖啡優惠，「PXGo!全聯線上購」於元旦早上9時起也推出「1元限量爆搶」快閃活動，包含1萬杯熱美式1元，及7項食用品1元優惠，每項商品限量100份，每位會員限購1份，數量有限，售完為止。詳細商品清單將於當天才會公布，讓消費者多了驚喜感。

至於，「PXGo!全聯線上購」31日跨年夜22時至23時59分，還有「陪你倒數跨年！」優惠活動，期間使用PX Pay支付，全館每滿1100元送1100福利點，最高10%回饋。

另，「全火鍋」再與康乃馨獨家聯名合作「康乃馨醫療口罩-黑色閃電（20片/盒）」，以品牌經典梗「請支援收銀」為發想概念，搭配「全火鍋」品牌的亮橘閃電圖案與黑色襯底，今（25日）起在部分門市陸續販售，每盒售價190元，卡友買1盒再加贈120福利點，數量有限，售完為止。

康乃馨醫療口罩（未滅菌/黑色），每盒20片190元，卡友加贈120福利點。（全聯提供）

(中時 )