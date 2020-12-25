金門安心農民市集周未在總兵署前廣場登場，現場展售產品之一的有機草莓。（縣府提供）

縣府特地選在冬季蔬菜盛產時，與縣農會規畫合辦安心農民市集。（縣府提供）

金門縣府推動安全農業多年，在消費者心裡已建立品牌信任度。（縣府提供）

網羅金門在地農漁畜牧產品的「安心農民市集」敲定26至27日上午9時至下午2時在總兵署前廣場開賣，縣府歡迎鄉親到一年一度的戶外市集走走逛逛，給地區的業者加油打氣。

這項由縣府與縣農會共同主辦的市集活動，主打讓消費者「吃在地、享當季」，特地選在冬季蔬菜盛產時，結合地區安全蔬菜、百花蜜、有機草莓、有機黑木耳等農產品，以及縣水試的白蝦、金目鱸魚及水獺文創商品，再加上金沙鎮蔬菜產銷班第一班於26日(星期六)提供「黑蒜頭小籠包」、第二班於27日(星期日)提供「高粱酸白菜水餃」試吃，內容豐富多樣。

縣府建設處長文水成表示，農產品加工是新趨勢，可以延長農產品保存期限外，也能讓農產伴手禮更加多樣化，進一步提高農民收益，此次展售的不只是生鮮、安全的農產品，並且把農產加工品入菜，讓消費者吃得開心、也吃得安心。

文水成強調，縣府推動安全農業多年，在消費者心裡已建立品牌信任度，除了金門安全蔬果標章外，也在今年配合中央標章政策，輔導地區雜糧產銷班取得517公頃產銷履歷驗證，4位經營業者取得有機驗證，讓金門的農業不只在地化，而且漸趨與國內農業政策合而為一。

(中時 )