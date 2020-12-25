監察委員王幼玲、王美玉25日前往南投縣巡察，上午9點到縣議會，適逢臨時會開議期間，縣長林明溱與議長何勝豐親自接待。會中討論縣內基層建設的需求與投縣防疫情形，以及對萊豬開放進口的看法，並提出山坡地回饋金相關規範是否合理，尤其南投縣境高達94％土地是山坡地，民眾在自己的土地蓋住宅或農舍，還要繳交回饋金，認為不合理。

投縣府曾訂定「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，並經議會審議通過，但因牴觸中央法規，被農委會駁回，何勝豐表達民眾的訴求，希望讓監委們了解，也希望讓委員們能為投縣發聲。

25日上午監委王美玉、王幼玲亦前往國姓國中教學現場，監委王美玉指出，這次到投縣年終巡察，見識到熱情非凡的國姓國中校長林家如帶領的教學團隊，不僅善用公部門社區共讀黑鑽計畫，還結合企業資源，克服教學第一線的面臨的種種困難與瓶頸，給每一個「不一樣的孩子」一個習得一技之長的機會，真正印證了「老師是孩子的第一個貴人」。

王幼玲說看過很多很多學校，這次來國姓國中不禁想將這樣的教學團隊帶出去，向其它學校介紹推薦並鼓勵大家共同來學習、看齊，讓貧困、偏鄉、隔代教養、來自不同家庭的孩子都有一個「機會」。

25日下午，監委則聽取投縣府5大園區簡報，並由建設處長李正偉引導前往旺來產業園區實地了解相關工程開發進度，並走入神木社區關心居民生活情形。2位監委實地了解後，同聲肯定縣府規劃完善用心。

壬幼玲表示，縣府開發旺來產業園區，規劃完善用心，不僅吸引企業投資南投，更連結在地產業結合，同時也能提供神木社區居民就業及鳳梨生產契作機會，與在地居民、產業充分連結，目前基礎工程接近完成階段，園區的未來令人期待，希望明年能如期完成相關建設，讓廠商進駐建廠，共同開創產業好、農業生產好及就業好的新局。

李正偉說，旺來產業園區面積共16.58公頃，結合在地1級農業生產的鳳梨田，2級的加工，及3級觀光工廠，打造完整產業鏈，監委對於縣府發展在地產業，升級加值化創造更新的價值，並能提供當地居民就業機會，大表嘉許，未來希望旺來產業園區等5大園區都能在6星級產業與觀光產業結合，透過觀光工廠實現從農地到銷售連貫的產業新生態，讓南投從觀光首都晉升到產業新都。

(中時 )