今年因為新冠肺炎疫情持續肆虐全球，戶外大型音樂演唱會的文化產業鏈連帶受到影響，網路直播線上演唱會的模式也因此相應而生，包括五月天、Lady Gaga、防彈少年團（BTS）的線上直播演唱會創下相當高的觀看人次，也帶起網路直播演唱會的一股風潮及趨勢。

由文化部影視及流行音樂產業局指導，三立電視攜手「必應創造」及「華視」共同製作新型態棚內直播演唱會節目《Live Asia超級週末現場》，將集結亞洲最經典的好聲音，砸重金打造超華麗棚景、邀請夢幻卡司陣容，請來專業演唱會製作及轉播團隊操刀，大量運用AR、VR、浮空網紗投影、動態捕捉等新科技技術，規格突破以往音樂節目。

《Live Asia超級週末現場》不惜成本打造1季12集的精采節目，集集邀請華語大咖巨星輪番獻唱，主持人更邀請最近主持功力頗獲好評的炎亞綸，除了他本身的精彩演出外，更期待藉由他獨特的音樂觀點與來賓互動，創造新型態線上直播演唱會節目的高潮。

目前已確定邀請卡司包括陳芳語、G.O.F、吳映潔（鬼鬼）、動力火車、持修、林芯儀、屁孩、李芷婷、蔡佩軒、張若凡、周蕙、李友廷、文慧如、閻奕格、吱吱（郭芝吟）、鄭心慈、郭書瑤等。節目自明年1月9日起，每週六晚間8點於華視、三立新聞網、Vidol、Vidol Youtube頻道直播。

(中時 )