紐西蘭機師自主健康管理期間與30多歲女子逛北市，中央流行疫情指揮中心僅公布大賣場、百貨公司的足跡，引發熱議。台北市長柯文哲今對此主張公開透明，因為若要講1個謊話就要講10個謊話去cover。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，柯文哲說的話聽起來好像是在說指揮中心，但以前後文來看不是，柯是在講他自己。

柯文哲今日表示，公布足跡這件事沒有對錯，是每個人的執政邏輯，對他來說，乾脆全部公開透明，原因在於他每次都會說，要講1個謊話，就要講10個謊話去cover那個謊話，要講100個謊話去cover那10個謊話，後來就被謊話淹沒。柯說，我的執政風格是公開透明，看大家怎麼處理，所以有人說北市府都沒秘密。

陳時中被問及柯文哲的看法時表示，每個人在選擇要透明到什麼情況，指揮官必須要付責任，一定要在大家的「恐慌」和「知」之間取得平衡，我想我們的角度是對的，當然有些人覺得說可能要更公開一點，那我也不反對。

對於柯文哲指的謊話，是否在酸指揮中心？陳時中說，他講的「1個謊話、10個謊話」，前後文看來很容易誤會，說是在講指揮中心說謊話，但是我看起來不是，「他是在講他自己啦」。

(中時新聞網)