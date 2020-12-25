中保科技（9917）副董事長林建涵25日應邀出席高雄市府「智慧城市旗艦團隊啟航儀式」，並代表中保科技捐贈相關設備，協助高雄市持續建置智慧城市。林建涵更獲市長陳其邁親聘為市府「智慧城市推動委員會」委員。

中保科指出，未來3~5年，是智慧城市重要發展期，集團將複製高雄智慧城市的成功經驗，推展至全台都會區。

林建涵指出，中保科技自今年初開始為高雄市政府規劃並執行「智慧城鄉計畫」，應用5G高速網路傳輸、道路安全監控、車流與車種即時分析、違停分析、車牌辨識、人流分析、智慧停車、空氣品質偵測、人員定位及推播、電子紙資訊看板與IoT整合系統平台等11個項目，以高雄左營區巨蛋區域、前鎮區展覽館等地區為實施場域，從交通安全、偵測PM2.5、防災、違規影像辨識等多重面向，協助監管過往需要政府需大量人力處理除錯的交通及治安事項。

針對高雄市區交通、空污、校園安全管理等問題，林建涵指出，中保科技找出適切的解決方案，透過POC（Proof of Concept）概念驗證，擴散應用在相關的城市治理上。延伸出交通、空污、校園安全等需求，公私協力，發揮1+1>2的效力。

中保科技已在高雄市左營區、三民區、鼓山區、前金區等10大重點路段建置智慧路燈，透過加掛全功能攝影機、環境攝影機、車牌辨識攝影機、人流攝影機，進行AI影像分析，作為道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等多種應用，改善交通號誌或指引替代道路，解決塞車問題、降低車禍發生率。

中保科指出，集團踏足智慧城市領域多年，今年以來的業績已較2019同期成長120％。

林建涵強調，智慧城市將是中保科技集團未來幾年營收成長最迅速的重要營運項目。中保科預估，2020年，智慧城市的營收將占整個集團的17％，到2023年，營占比可達25％。

(工商 )