◎三讀通過！民法成年下修為18歲 112年元旦施行
立法院院會今天通過「民法部分條文修正草案」，民法定義之「成年」年齡自20歲下修為18歲，並定於民國112年1月1日上路施行。
◎電支條例三讀通過 整合電支、電票可互相轉帳
為拉抬電子支付的使用率，立法院今天三讀通過「電子支付機構管理條例修正草案」，整合電子支付、電子票證，未來不同電支平台可相互轉帳，並可進行外幣買賣、跨機構轉帳、紅利整合折抵等多項新業務，金管會也將著手訂定子法，力拚明年上半年上路。
◎阿妹跨年演唱會倒數 縣府決議：一律量體溫 不得逾37度
藝人張惠妹台東跨年演唱會倒數6天，卻傳出新冠肺炎本土案例，針對進入會場是否量體溫，台東縣府24日說法不一，25日則決議入場一律量體溫，超過攝氏37度禁止入場。
◎史上最便宜 474萬保時捷法拍賣2萬 男子爽買2部開回家
保時捷創下史上最俗價！法務部行政執行署彰化分署25日舉辦耶誕義賣法拍，2輛新車市價高達474萬元的保時捷休旅車、第一代Cayenne S，從1元起標，雖2輛車齡超過10年，但二手行情至少也有50萬元，最後都被同一個經營汽車零件的林姓男子各以2萬元得標買走。現場也一陣驚呼，現在是「殺肉場」賣零件車嗎！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。