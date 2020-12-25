◎三讀通過！民法成年下修為18歲 112年元旦施行

立法院院會今天通過「民法部分條文修正草案」，民法定義之「成年」年齡自20歲下修為18歲，並定於民國112年1月1日上路施行。

◎電支條例三讀通過 整合電支、電票可互相轉帳

為拉抬電子支付的使用率，立法院今天三讀通過「電子支付機構管理條例修正草案」，整合電子支付、電子票證，未來不同電支平台可相互轉帳，並可進行外幣買賣、跨機構轉帳、紅利整合折抵等多項新業務，金管會也將著手訂定子法，力拚明年上半年上路。

◎阿妹跨年演唱會倒數 縣府決議：一律量體溫 不得逾37度

藝人張惠妹台東跨年演唱會倒數6天，卻傳出新冠肺炎本土案例，針對進入會場是否量體溫，台東縣府24日說法不一，25日則決議入場一律量體溫，超過攝氏37度禁止入場。

◎史上最便宜 474萬保時捷法拍賣2萬 男子爽買2部開回家

保時捷創下史上最俗價！法務部行政執行署彰化分署25日舉辦耶誕義賣法拍，2輛新車市價高達474萬元的保時捷休旅車、第一代Cayenne S，從1元起標，雖2輛車齡超過10年，但二手行情至少也有50萬元，最後都被同一個經營汽車零件的林姓男子各以2萬元得標買走。現場也一陣驚呼，現在是「殺肉場」賣零件車嗎！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)