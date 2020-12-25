陸軍269旅黃姓中尉，4月16日疑似在軍中遭霸凌輕生，有媒體報導稱他死前手掌上畫了1支刀，下面滴3滴血，旁邊還畫烏龜，寫了1名上兵名字，疑似霸凌線索。桃園地檢署偵結，認為部隊長官、下屬犯罪嫌疑不足，不過所涉行政違失責任，因由權責機關議處。

檢方調查，黃姓男子擔任269旅旅部連中尉排長，並接任聯合二級廠廠長，疑因壓力過大，在營區內輕生。為釐清事實，桃園地檢署由檢察官李承陶指揮桃園憲兵隊、憲兵指揮部刑事鑑識中心組成專案小組進行現場初步勘查與蒐證，並扣押黃個人物品、不對簿冊、電腦等重要證據，並就醫事以全面角度，逐步還原死者生前與他人之互動、身心狀況與相關疑義。

黃男家屬控訴，陳姓副旅長、趙姓後勤科科長、戴姓後勤科兵工參謀官、呂姓兵工參謀官、呂姓連長、蘇姓保養組組長、余姓副組長、連姓人事士、曾姓體育士、廖姓人事士等人，分別是黃的長官、上官、部屬。明知道死者非兵工專長，不具管理聯合二級廠事務職能，且個人業務負擔沉重，需要他人協助，2019年9月1日起至2020年4月16日前，在269旅辦公室、公開場合，以言詞辱罵或恐嚇黃男，動輒對黃施加警戒或傳令職務以外之職務脅迫，或者違抗黃男下達命令，使黃男受到精神虐待，導致他在269旅內輕生。

黃男家屬認為這10人涉犯長官凌虐部屬致死、公然侮辱上官、對擔任警戒或傳令職務之以外軍人執行職務時施脅迫、公然侮辱、恐嚇危害安全罪、湮滅關係他人刑事被告案件證據罪、抗命等罪嫌。

不過檢方調查，黃男死亡原因是輕生，無法認定這10人有對死者凌虐並因而致生死亡結果。且黃男有受過相關兵工認證，至於被告等人雖犯罪嫌疑不足，對其所涉之行政違失責任，已於不起訴處分書中敘明應由權責機關依陸海空軍懲罰法等相關規定議處。

檢方說明，日前有媒體報導，黃男左手上畫有「刀」、「三滴血」、「烏龜」、「上兵楊某某」部分，並無明顯圖案，僅有上兵楊某某及不詳算式。不過經查詢後，上兵名字是因為黃確認協助某項業務時，寫在手上。

另外雖有證人指證，陳姓副旅長等人，曾以「什麼鳥樣」、「菜排」、「你當個軍官你是廢物」，其他人也以「他媽的」、比中指、「菜排、廢物、阿兵官」侮辱黃男，但證人間之證述不一，或因僅有單一證人指證、或因同一證人先後證述不一，無法認定有侮辱犯行。

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