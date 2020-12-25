英國和歐盟雙方在周四達成了新的貿易協定，雙方都在某些議題和立場上做出讓步，儘管完整的協議文件檔案尚未公布，但前可觀察到重要議題的幾個變化和未變化地方。

首先是漁權方面。英國接受歐盟的5年半的過渡期，英國先前要求的為3年；另外英國漁權在自己海域的漁獲量為約65%，雖為英方的退讓，但是已較目前的英國僅50%漁獲配額增加許多。

第二為執法方式。載名為民法和刑法事務的執行新架構下，英國同意留在歐洲人權公約內，雙方的標準維持不變；而先前英國揚言離開該公約。

英國將無法進入申根資訊安全系統，該系統為歐洲最大的邊界管理和安全的資訊系統，但雙方將持續分享(航空公司的)乘客姓名紀錄，以及分享跨境的DNA和指紋資訊(Prum)。歐盟還強調在引渡達成協定是前所未有。

第三為紛爭的解決方式。英國一直堅稱不會受到歐洲法院的管轄，而歐盟希望保持此一權限，以便在認為英國侵犯歐洲例如消費者或企業權益時，能確保要求懲罰。

在涉及歐洲法院問題時，英國似乎同意，協議規劃出「具約束力的執法和爭端解決機制」。

這意指，歐盟和英國的企業可以在公平競爭環境中競爭，並避免任何一方利用監管自主權，給予不公平的(企業)補貼或扭曲競爭。

在其他次要議題上，雙方也取得協議。英國人90天以上的住宿將需要簽證，英國人在也無法自由移動。

貿易方面，對所有貨物的零關稅和零配額，與先前規定相同，沒有改變。但是不包括服務；因此英國總結新協定為，建立在WTO規則下的雙方承諾，並實質上對所有部門進行市場准入的封鎖。

學生交流方面。英國退出歐盟的Erasmus學生交流計畫。英相表示此為艱難決定，並指出將成立新交流計畫。

外交政策方面，歐盟表示，英方不想讓新協定涵蓋外交政策；因此，英國和歐盟在明年開始，將不會有協同的或共同發展的外交立場或政策，例如對第三世界某個國家進行共同制裁。

(時報資訊)