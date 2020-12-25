《國際金融》歐股周五適逢假日 休市一天 17:052020/12/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五歐Stoxx 600指數適逢聖誕節假日，股市休市一天。 《韓股》韓國股市25日休市 《港股》香港股市25日休市 (時報資訊) #適逢 #假日 #周五 #國際金融 #歐股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》觀望味濃 日經早盤小跌8點 11:422020/12/25 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:412020/12/25 財經 《台北股市》科技股權值＋面板訂單火 台股欲小不易 16:482020/12/25 財經 《美股掃瞄》看好經濟前景 美股收高 09:092020/12/25 財經 鴻海走堅、航運股回神 台股盤中漲逾百點 11:372020/12/25 財經 《日股》重啟經濟受惠股撐盤 日股近收平 15:572020/12/25 財經 《金融股》掌握外籍客戶商機 新光銀打造雙語分行 13:072020/12/25 財經 內資財力雄厚 台股迎聖誕行情 04:102020/12/25 證券．權證 金研院慶40周年 4化4力培訓金融人才 04:102020/12/25 證券．權證 《美股掃瞄》美股消息面：英脫歐貿易協議拍板 英鎊走高 10:172020/12/25 財經 《金融》高檔投資 「日日扣」分散風險 13:412020/12/25 財經 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 台積電赴美建廠大將 傳「生哥」接手 他神秘回3字 - 財經 美企輸了！台廠奪全球手機晶片老大 背後3大助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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