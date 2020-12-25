央行今宣布重要一級主管調任人事案，經研處長蔡(火冏)民調任外匯局局長，經研處副處長吳懿娟調任經研處處長。現任外匯局局長顏輝煌於110年1月16日屆齡退休。相關人事經央行理監事聯席會核定，自110年1月16日生效。

蔡(火冏)民現年54歲，臺大工商管理學系畢業，美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士，美國羅格斯大學經濟學研究所博士。

吳懿娟現年58歲，臺大商學系畢業，臺大商學研究所碩士，美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士。

(時報資訊)