意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）在實踐企業永續發展原則領先業界，獲得全球非盈利環保評級組織CDP（Carbon Disclosure Project）的高度認可，在其最具權威的因應氣候變化A級名單（A List）上奪得一席。

在CDP評選的5,800多家企業中，僅少數幾家企業獲得高分，意法半導體即為其中之一。透過有重要意義的示範性行動，在企業內部和供應鏈內透明執行一系列減排和因應氣候變化之計畫，意法半導體的企業環境目標得分名列前茅。

CDP的年度環境資訊揭露和評分程式被公認為企業環境資訊透明度的金牌標準。2020年，要求企業透過CDP平台接露環境影響、風險和機會資訊的投資者超過515名，資產規模超過106萬億美元，大型採購商超過150家，採購支出達4兆美元，參加評選企業逾9,600家，為歷年之最。

(工商 )