2020年即將步入尾聲，民眾紛紛安排跨年行程，面對國際疫情升溫、台灣連續253天零本土案例紀錄破功，創業家兄弟（8477）旗下生活市集指出，疫情拉警報帶動站上口罩銷量成長，其中以「新年醫療口罩」等關鍵字詢問度最高，近7天熱搜度狂飆18倍，最熱銷款式則周銷超過70,000片。

面對本土疫情再度出現，消費者對於自身防疫規格也升高。生活市集觀察，口罩自今年疫情爆發以來，成為站內最熱銷的商品品類之一，而近一個月，外有國際疫情升溫，國內也啟動秋冬防疫專案，更帶動口罩近一個月整體銷量較前月成長1.2倍，由於現行口罩生產量相對足夠，因此有許多特色造型的醫療口罩也競相問世，民眾接受度也相當高，「新年醫療口罩」近7日熱搜度大幅增加了18倍。

生活市集指出，深入剖析，以台灣製、雙鋼印、且有新年象徵的款式為此商品共同特色，如此類商品最熱銷的「久富餘雙鋼印新年成人醫療口罩」為台灣製造，具備雙鋼印之醫療等級口罩，底色為低調時尚的深藍色，並點綴福字、燈籠等喜氣圖案，近一周熱銷超過70,000片。

此外，「久富餘雙鋼印新年煙火醫療口罩」同樣為雙鋼印醫療口罩，並以深藍為底色，以煙火、2021等花紋點綴，既有造型又兼顧美觀，深受消費者喜愛，上架第一天即售出超過8,000片。

創業家兄弟旗下松果購物則表示，本土病例再度爆發，指揮中心也隨即公佈確診者過去的足跡也發現遍及大賣場及百貨公司，當天下午站上就開始陸續有不少消費者進行搜尋﹑下單口罩以及各種防疫商品，進一步分析發現站上「口罩」﹑「醫療口罩」﹑「兒童口罩」﹑「聖誕醫療口罩」關鍵字搜尋量較上周同期成長6~7成，截止目前為止口罩以及各種防疫商品訂單量也較上周同期更成長25％，皆以6盒購買數量為居多。

(工商 )