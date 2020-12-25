清華大學25日下午有職員在校園內花台上發現一名年輕女子倒臥花圃，經校方緊急通報後送往醫院救護，但該女子送醫後宣告不治，目前警方仍釐清死因中，校方表示，在附近系館建物度頂樓有發現包包，所有人為離職2年的前研究助理。

該名女子在25日下午2時許被一名職員發現倒臥花圃，緊急通知校護前來處理，發現女子已失去生命跡象，趕緊通報119前來送醫。校方表示，該女子被發現時為側臥在及腰高的花台上，第一時間有人打電話通報，該女子現在場並沒有明顯外傷，尚有一絲氣息，但送醫後仍宣告不治。

校方表示，警方在附近建築物逐層尋找，在8層樓高某系館頂樓發現皮包跟證件，所有人為離職兩年的研究助理，過去在清大僅工作4個月，校方已證實發現的包包與證件跟死者有關。

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