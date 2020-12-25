新北市私立育才國民小學在每年的耶誕節，校方會發起讓孩子幫助孩子的活動，號召全校學生捐出零用錢，捐助兒少機構的各項服務，今年共募到60萬元，分別捐贈給台灣世界展望會及世界和平會等，希望透過關懷不同族群，讓學生的公益行動能持續深耕。

其中，育才國小捐贈31萬元予台灣世界展望會，將投入「飢餓三十－緬甸羅興亞難民救援」，幫助難民兒童能擁有足夠的糧食、照顧者習得育兒知識、兒童脫離營養不良，並擁有妥善的衛生設備及防疫保護。

為了響應緬甸羅興亞難民救援，育才國小的學生們透過勞力、競賽等方式認真存錢，捨棄自己的物質慾望，因為他們一致認為：「幫助人，更重要！」五年級學生吳建霖說，緬甸羅興亞難民小朋友生活在物資缺乏、衛生不良的環境中，聽到他們的生活情形後，就想要幫助他們，靠著幫忙做家事，努力存了5個月的零用錢，一口氣全部投入難民救援。

而獲得29萬元捐贈的世界和平會則將用來搶救受飢兒服務，幫助和平會雙北地區所照顧的200位弱勢學童寒假期間的餐食服務，和平會的資助童小彤，家中有年邁的奶奶及兩位年幼的妹妹，媽媽因為罹患癌症無法工作，爸爸因為要帶媽媽去看病，因此工作狀況不穩定，家中經濟拮据，小彤因為晚上經常無法吃飽，所以每晚都渴望趕快天亮去上學，這樣就可以吃到愛心早餐。

世界和平會創會理事長吳錫銘表示，照顧好一個兒童，世界就多一個有希望的人生，感謝育才國小的小朋友們用愛心積累的零用錢，幫助與他們年紀相仿的台灣弱勢學童，讓這群弱勢學童在今年的寒假期間，因為能夠吃飽、穿暖而不再愁眉不展。

捐款可洽台灣世界展望會官網或世界和平會官網。

(中時 )