藏壽司攜手《鬼滅之刃》推出滿額贈禮活動，超人氣角色日本版限量文件夾及系列扭蛋。（黃采薇攝）

1月14日起藏壽司中山南西店獨家贈送「嘴平伊之助」限量文件夾。（黃采薇攝）

藏壽司獨家扭蛋，其中6款《鬼滅之刃》橡膠吊飾—炭治郎、善逸、伊之助、禰豆子及炎柱-煉獄杏壽郎。（黃采薇攝）

藏壽司獨家扭蛋，其中10款《鬼滅之刃》的人氣角色徽章。（黃采薇攝）

看準跨年連假商機，藏壽司中山南西店將於2021年元旦開始試營運，1月5日正式開幕，並再度攜手人氣動漫《鬼滅之刃》推出滿額贈禮活動，超人氣角色日本版限量文件夾，有多款造型將分日期接連釋出；為歡慶新店開幕，從1月14日起藏壽司中山南西店獨家贈送「嘴平伊之助」限量文件夾。

「藏壽司中山南西店鋪」位於捷運中山站5號出口2樓，成為首間設立於捷運共構大樓的店鋪，瞄準中山商圈的逛街人潮，還有捷運共構所帶來的交通優勢，業者預計新店舖將成為中山商圈聚餐的新指標，看準跨年連假商機，宣布特別提早於12月29日開放消費者預約，新店舖試營運期間更提供滿額禮和9折等優惠。

「藏壽司×鬼滅之刃」獨家系列周邊一推出造成轟動，此次為慶祝新店開張，業者再次與《鬼滅之刃》攜手推出獨家滿額禮，於1月1日起在全台店鋪消費滿1000元，並前往藏壽司FB粉絲專頁按讚，即可兌換日本限定「藏壽司×鬼滅之刃」文件夾，從主角炭治郎、善逸以及軟萌的禰豆子、炎柱，共4款將分日期接連釋出；中山南西店鋪將從1月14日開始，更加碼豬突猛進的伊之助、推出5款造型，集齊全套角色，可拼湊出每位角色之間隱藏版連結。

以多元餐點著稱的藏壽司，此次獨家公開「三大隱藏版吃法」，首先是超人氣「北海道牛奶霜淇淋＋特選粉末綠茶」，濃郁的北海道霜淇淋加上綠茶粉，讓人一試就愛上；還有清爽開胃的「茶碗蒸＋柚子醋」在滑嫩的茶碗蒸中加入少許柚子醋，微微的果酸與高湯的清甜在口中交織多層次的風味；老饕最愛的「炸蝦天婦羅手卷＋芥末（醬油膏）」，將手卷打開後加入芥末或是一點醬油膏包起來一口咬下，內裡的醬料襯托出蝦子的鮮甜。

(中時 )