退輔會副主委李文忠日前表示，退輔會已與美國三大退伍軍人組織談妥，預備未來派遣中階官員赴美三大退伍軍人組織與退伍軍人事務部「實習」，基於缺乏法源依據，行政院日前提出「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」修正案，原訂今天送院會三讀，不過，國民黨團認為，基於總量員額，考量各部會員額的優先順序，下午在院會提出異議，拉下來交付黨團協商。

為深化與國外退伍軍人組織的聯繫與交流，行政院今年4月30日通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第4條之1、第6條修正草案，並於12月9日在立法院司法、外交聯席會通過初審。

根據「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第4條之1指出，「本會為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理」；第6條則增訂第2項，指修正條文自公布日起施行。

下午院會處理到這項法案時，國民黨團提出異議，交付黨團協商。國民黨團總召林為洲表示，行政院有總量員額的限制，未來將成立數位科技部，民航局也將增加人事，這都會增加國家的負擔，好像有點要失控的感覺，因此拉下來協商，考量各部會的優先順序。

(中時 )