苗栗區農業改良場、農業試驗所及農糧署組成智慧農業稻作領航產業研發團隊，開發秧苗生產配撥交易平台，展示智能數位化水稻產業育苗作業流程，大幅提升業者的作業效率，對於育苗排程、生產數量、銷售流向、庫存數量、派工狀況、帳款管理等產都能正確且迅速地掌握。

苗栗區農業改良場長呂秀英表示，該平台從2017年開始規畫，今年開始請各地的農友一同試用，25日於大園區和平育苗場舉辦成果發表會，計畫起源是因水稻育苗作業是稻作生產鏈的源頭，考量目前各地育苗中心之育苗排程與出秧派工管理多為紙本作業，缺乏資訊化管理，導致常有搶秧、供秧不及以及出錯秧苗等問題。

呂秀英說，為提供育苗排程、秧苗出貨配送、派工作業及相關數據追蹤、供需媒合與南北秧苗調配等數位化功能，智慧農業稻作領航產業研發團隊特別針對水稻秧苗生產配撥交易作業需求，建置稻作產銷聯網「秧苗生產配撥交易平台」，希望強化育苗中心管理與資料串接，以提升育苗業者之經營效率，協助輔導育苗場專業化經營， 強化水稻育苗產業之穩健發展。

呂秀英提到，該平台除了可以使用電腦瀏覽器操作外，也提供手機行動版的網頁操作介面及App，讓在田間作業的育苗外勤人員更方便進行訂單、派工行事曆、出貨、帳款等查詢，且所有App行動表單的新增與異動資料都會傳輸到後端資料庫，讓育苗中心的其他作業人員可以即時掌握資訊。

台灣稻作協會理事長陳燕卿表示，此平台不只提升育苗效率，政府也更能掌握實際工作者，應用在停灌休耕的補償辦法也大有幫助，針對政府要補助給實際耕作者時，可以透過該平台查詢，才不會導致地主與大專業農起爭執。

(中時 )