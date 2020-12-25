南韓女星泫雅從女團4Minute解散單飛後，超群唱跳實力和爽朗直率的個性，還有大膽敢露的風格，讓她人氣不減反增，連和男友Dawn在一起也大方公開，更愛得超高調；平安夜泫雅在IG祝粉絲聖誕快樂，暗黑系風格的穿搭，下半身貼身短裙，秀出蜜桃臀超誘人曲線，邪惡視角讓大家看了臉紅心跳。

泫雅24日在IG上傳一系列美照，她穿著黑色削肩上衣和草莓圖案的貼身短裙，搭配她最愛的紅色透膚絲襪，在鏡頭前擺出各種姿勢，其中一張蹲下歪頭的姿勢，下半身若隱若現，邪惡視角更讓人眼睛不知道該放哪；另外還有一張特寫她的蜜桃臀，好身材一覽無遺，粉絲簡直快噴鼻血。

平安夜泫雅在IG祝粉絲聖誕快樂，暗黑系風格的穿搭，下半身貼身短裙，秀出蜜桃臀超誘人曲線，邪惡視角讓大家看了臉紅心跳。(圖/ 摘自泫雅IG)

網友被泫雅的辣照美暈，紛紛表示「泫雅太適合這造型了吧」、「髮型真的好看」、「紅色透膚絲襪一般人穿不了啊」、「姊姊好漂亮」、「紅色就是泫雅啊」、「這套衣服好好看」、「草莓屁股太美了」；也有不少人向女神送上聖誕祝福，「Merry Christmas」。

28歲的泫雅個性和身材一樣火辣，直來直往的她和男友Dawn爆出戀情時，被經紀公司Cube否認，但兩人直接認愛，也共進退解約，還一起跳槽到江南大叔PSY的公司P NATION，陸續都有推出新作品，粉絲也相當支持兩人的戀情。

(中時新聞網)