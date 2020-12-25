圖2：資深隊員姚政雄發揮創意，消防器材組成聖誕樹。（姜霏翻攝）

為了迎接溫馨的聖誕佳節，桃園市政府消防局草漯分隊資深隊員姚正雄提出消防版聖誕樹的靈感，邀請分隊全員一同組裝及佈置。

在分隊長黃章瑋的帶領下，分隊全員捲起袖子開始發揮創意，利用水帶、瞄子、滅火器等器材組成消防版聖誕樹，亦將分隊周邊樹木、花盆、大門等吊掛燈飾及聖誕小飾品，將節日氣氛炒到最高點。姚正雄表示第一次嘗試將消防常用器材組成聖誕樹，更具創意巧思與防火宣導效果，很開心能與分隊同仁一同參與。

黃章瑋表示，聖誕節期間用電量增加，提醒民眾佈置聖誕燈飾時，應避免與用電量大的電器(如烤箱、微波爐、電鍋、電磁爐)使用同一插座，就寢前記得將聖誕燈飾關閉，且要謹記預防電器火災 「五不一沒有」口訣：「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不常插、電器旁不放物品；沒有安全標章電器不買不用」，才能防範危害發生，平安歡度聖誕佳節。

第三大隊長殷明坤提醒天氣逐漸轉涼，提醒民眾洗澡時使用燃氣熱水器，應保持門窗通風，以防範一氧化碳中毒，並祝福聖誕佳節平安愉快。

(中時 )