證交所表示，接獲六方-KY（4569）函知撤回其股票第一上市申請案。

六方-KY於2020年11月30日申請股票上市，然基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案。

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(工商 )

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