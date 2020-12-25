六方-KY撤回股票上市申請 17:212020/12/25 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，接獲六方-KY（4569）函知撤回其股票第一上市申請案。 六方-KY於2020年11月30日申請股票上市，然基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案。 內政部元旦起 7新制上路 瑞聲擬分拆誠瑞光學 重返A股 (工商 ) #六方 #撤回 #上市申請案 #股票 #上市申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7檔台股基金淨值再創高 04:102020/12/25 投資理財 今日股市備忘錄 04:102020/12/25 證券．權證 威鋒今上市 股價飆逾六成 04:102020/12/25 證券．權證 A股IPO募資增八成 創10年新高 11:292020/12/25 財經 知乎啟動IPO 美港股二選一 04:102020/12/25 全球財經 庫藏股九好漢 股價犀利 04:102020/12/25 證券．權證 被投資人遺忘…日股基金 部份淨值漲幅亮眼 04:102020/12/25 投資理財 錼創上市路 最佳試金石 04:102020/12/25 財經要聞 開發金收購中壽 卡在增資能力 04:102020/12/25 金融．稅務 危機變轉機 台北9飯店投入危老改建 16:042020/12/25 財經 聯發國際25日申請登錄興櫃股票 15:192020/12/25 財經 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 台積電赴美建廠大將 傳「生哥」接手 他神秘回3字 - 財經 美企輸了！台廠奪全球手機晶片老大 背後3大助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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