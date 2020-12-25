桃園市觀音區57歲的高姓婦人，2年前透過臉書認識一名自稱在葉門當軍醫的男子，男子以甜言蜜語展開追求讓高婦墜入情網，隨後便以受傷無法工作為由，需要新臺幣5萬6千元支付醫藥費及離營費用，高婦信以為真前往郵局欲匯款，行員察覺有異向大園警分局草漯派出所報案，經員警到場勸說後，順利攔阻詐騙。

警方表示，高姓婦人2年前透過臉書認識自稱在葉門戰地當軍醫的男子，2人無話不談，甚至互稱老公老婆，讓高婦誤以為遇到第二春，逐步落入詐騙圈套。對方見高婦卸下心防，便謊稱自己在工作中受傷，但營區內醫療資源不足，需要5萬6千元離開營區到外面的醫院治療，並提供一組帳戶讓高婦匯款。男子怕謊言被拆穿，還要求高婦在匯款時，向行員表示是要給父親的醫療費，以免行員詢問。

高婦信以為真24日前往郵局匯款，並依照男子指示向行員謊稱是要給父親的費用，但行員查看高婦填寫的受款人，很明顯是女性的名字，於是向高婦詢問，高婦才支支吾吾說出匯款目的，行員覺得有異隨即通報警方。

草漯派出所巡佐李成權、警員許滋芳、林奕宏前往了解，發覺這是常見的詐騙手法隨即向高婦勸說，高婦得知遭到詐騙後，連忙向警方道謝。高婦表示，自己在家帶孫子太無聊才會上網交友，沒想到竟是一場騙局，以後會更加小心，不會再受騙上當。

(中時 )