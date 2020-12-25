31日晚在市區東大門廣場舉辦「太平洋觀光節」跨年活動，警方公佈周邊道路交通管制疏導工作。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

台灣新增新冠肺炎本土個案，但花蓮縣府在東大門廣場舉辦「太平洋觀光節」跨年活動，將遵照防疫規定，如期舉辦。花蓮警分局提早規劃交通疏導工作，在市區中山路等7條要道實施管制，自31日下午4時起至元旦1時，車輛禁止進入，呼籲民眾繞道。

太平洋觀光節31日晚間5時起，在東大門廣場登場，有19組歌手接力開唱，預計煙火秀長度將達259秒，象徵「愛永久」，還會施放12吋的大型高空彈，跨年夜市區週邊訂房率已達9成。

花蓮警分局表示，跨年晚會緊鄰東大門夜市，預估演唱會及周邊夜市，從傍晚開始陸續出現人潮。屆時中山路(中華路至海濱街)、花蓮市重慶路(中山路至自由街)、花蓮市軒轅路(復興街至中山路)、花蓮市福町路(中華路至重慶路)、花蓮市花崗街(五權街至中山路)、花蓮市博愛街(廣東街至重慶路)、花蓮市光復街(廣東街至重慶路)等7條要道，除工作人員車輛、客運定期班車及公務車，其他車輛都禁止進入。

警方建議當天參加跨年晚會的民眾，提前將車輛停放至花崗山停車場、自由街停車場、民國路與復興街交叉口停車場、公園路與軒轅路交叉口停車場、太平洋公園停車場、北濱街路旁，再以步行方式進入會場。

警方再次提醒，會場開闢4處管制出入口，都設置紅外線熱顯像儀測量體溫，需要戴口罩、實名制，參與的民眾一定要留姓名電話，填寫實名制抽獎券，供主辦單位掌握人數和疫調。

(中時 )