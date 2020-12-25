台灣證券交易所指出，英屬開曼群島商六方科技（4569）向證交所撤回其股票第一上市申請案。

六方科技剛在今年11月30日申請股票上市，但基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案。

(時報資訊)