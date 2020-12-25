據海關統計資料，台灣每年進口約250萬噸的黃豆，其中，美國是最大的出口國。2020年全球雖然被疫情所影響，但美國出口數量並未減少，美國黃豆出口協會積極推動「美國黃豆永續生產標章」，希望要讓消費者知道自己所選購的產品是否有符合永續生產的理念，同時也是讓食品業者得知標章認證目前在消費市場上的所具備的辨識度與重要性。

目前已有多家國內食品業領導廠商開始採用「美國黃豆永續生產標章」，包括大統益、大成長城、泰山、味全、峰成興業、惠豐食品、瑞源豆類、麒宏食品等，響應對產品永續生產的承諾。

黃豆可製成許多美味的食品，如沙拉油、豆腐、豆漿、豆乾、豆花等，是台灣人在日常飲食中不可或缺的食物。黃豆的營養價值豐富，營養成分主要是38%的蛋白質、20%的碳水化合物，以及20%的油脂，每100公克黃豆還含有14.5公克的膳食纖維，富飽足感營養相當豐富。

近年來環保餐具、環保吸管成為熱門商品，代表著台灣的消費者越發重視環保相關的議題、開始關心環境與人間的關係，環境意識抬頭，消費者理解到選擇購買的同時也決定了對環境的影響。美國黃豆作物輪種以增加生物多樣性、使用保育性耕作減少翻土、水資源管理與節約、土地病蟲害管理、土壤肥份管理、保留10%的農地不種植作物以保護土地。

(時報資訊)