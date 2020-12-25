國家發展委員會主委龔明鑫今(25)日主持本(109)年度最後一場委員會議，緊盯政府公共建設計畫執行進度，龔明鑫表示，年關將近，各機關皆全力衝刺加速執行，務求年底經費達成率可以達到95%的里程目標。

國發會於今日舉行委員會議，就整體公共建設計畫截至11月的執行情形提出報告。109年整體公共建設計畫截至11月底的計畫經費達成率為77.76%，較去（108）年度同期增加約3.55個百分點，並連續6個月（6-11月）均能維持近12年同期最高。

龔明鑫表示，公共建設計畫推動距離年底已進入倒數階段，請各部會把握最後時間，加強管控計畫推動進度，如期達成具重大建設成果的里程碑，同時全力加速建設經費執行，務求年底經費達成率達到95%以上。

有關前瞻基礎建設計畫第2期（108-109年）公共建設特別預算，截至今（109）年11月底經費執行率94.64%。龔明鑫指示，請各部會就經費執行落後計畫，檢討改善對策成效，並提醒各部會衝刺公共建設計畫推動，發揮穩定國內經濟成長之效果。

國發會委員會議今日並通過行政院交議、交通部陳報之「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫綜合規劃」案。國發會主委龔明鑫表示，臺鐵花蓮臺東段自103年完成第一階段電氣化通車後，鐵道運量明顯上升，為帶動花東產業發展立下良好基礎；為進一步提升運輸效能，完善軌道路網布建，今日委員會議通過第二階段綜合規畫，將原本單軌路段擴建為雙軌，未來將可提高車班密度、減少候車時間，提供穩定的運輸備援；鐵道長度112.65公里，總工程經費456億元，預計於計畫核定後6.5年全線通車，7年完工。

今日委員會議也順利通過高雄捷運岡山路竹延伸線2A綜合規畫，延伸路線總長7.84公里，總經費199.32億元，預計於116年通車，路竹段捷運路廊的延伸將為北高雄產業廊帶提供便捷的聯外運輸，串連南北高雄的人流與活力，進而帶動北高雄地區之產業發展。

(時報資訊)