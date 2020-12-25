非營利監督組織問責運動發表調查報告，質疑蘋果在其大陸應用商店中進行自我審查，主動下架涉及政治敏感領域的應用程式。（圖／蘋果中國應用程式商店）

專注於監督網路科技巨擘的非營利監督組織「問責運動」(Campaign for Accountability, CfA)日前發表一份調查報告，質疑蘋果公司在其中國大陸應用商店中進行自我審查，主動下架涉及政治敏感領域的應用程式(APP)。蘋果公司曾表示，近期下架的APP大多是違反大陸法律，包括色情和賭博類。但調查報告指出，這兩類的APP只佔下架商品不到5%。

據《美國之音》報導，問責運動的「科技透明專案」(TTP)23日發佈調查報告稱，在蘋果中國大陸應用商城中，總共有3257個漏失應用程式。所謂漏失應用程式，指的是在其他國家的蘋果應用商城中普遍存在，但是在中國大陸的應用商城中不存在的應用程式。

調查報告說，在這些漏失應用程式中，有964個跟政治敏感領域相關，包括宗教、香港、台灣、西藏、安全通信、加密數位貨幣、VPN、同性戀、社交媒體平台和外國媒體。

報導指出，蘋果公司先前承認過在中共的要求下，下架某些違反中國法律的應用程式，其中絕大多數是色情和賭博APP。但問責運動調查發現，在蘋果中國應用商城中漏失的應用程式裡，只有157個涉及色情和賭博，不到總數的5%。

調查報告認為，蘋果公司每年發佈兩次「透明度報告」，公佈其在各國政府的要求下撤下的應用程式的數量。但這次調查顯示，蘋果在中國應用商城中漏失的應用程式數量遠超過該公司公佈的數量，這證明有些應用程式是蘋果主動下架，目的在於維護與大陸政府的關係。

報導指出，蘋果公司發布的「透明度報告」披露，在2018年7月至2019年6月期間，該公司應中國政府的要求下架了805個應用程式。該公司有4成股東曾公開要求蘋果公開在產品上限制言論自由的細節，而在川普政府要求下架TikTok時，曾遭到蘋果強烈反對。

問責運動執行董事庫珀史密斯（Michelle Kuppersmith）說：「如果蘋果為了市場競爭選擇向審查制度低頭，它就應該對這一選擇保持透明。只在接受其價值觀的地方宣揚價值觀，這就是機會主義。」

(中時新聞網)