據陸媒新浪網報導，山西靈石一位女車主開車時遇到一隻流浪狗，見到不斷搖尾作揖的牠，決定買了點食物餵狗並抱抱牠，沒想到狗狗眼眶泛著淚水，這一段影片也成為大陸微博的熱門影片，甚至也引起國外新聞網站關注。

西靈石一位女車主開車時遇到一隻流浪狗，見到不斷搖尾作揖的牠，決定買了點食物餵狗並抱抱牠，沒想到狗狗眼眶泛著淚水。

從影片中，女車主當天晚上前往常去的公園兜風，一停下車就見到這條狗狗跟著車門往前跑，跑過來之後牠的兩個前爪就合起來做揖，就像招財貓那樣一直向她招手。

然而，當天晚上特別冷，這位女車主決定去附近商店買點火腿腸與牛奶給狗狗，且牠吃完火腿後，還抱了這條狗狗，「沒想到狗狗眼眶泛著淚水，就哭了」。

女車主表示，第二次來到公園時，狗狗已經認得人了，車還沒開到公園旁邊就看到狗狗跟上來，一下車就看到牠臨面而來，這種人與動物相處的感覺，就像老朋友很久沒見面一樣親切溫暖。

不過，女車主最近幾周過去就沒有看到這條狗狗了，希望能詢問當地的清潔工能找到牠的下落。

這段影片也在微博上成為熱門影片，至今已創下172萬點閱，也在《鏡報》與《每日星報》等外國小報上廣為流傳。

(中時新聞網)