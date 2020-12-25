砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）25日召開股東臨時會進行董事補選，中美晶（5483）董事長暨執行長徐秀蘭取得1席董事，強化宏捷科董事會結構，雙方現階段在GaN on Si（矽基氮化鎵）的合作正就Epi（磊晶）或製程問題排解，維持2022年量產目標；宏捷科訂單能見度到明年第一季，目前產能維持滿載。

宏捷科表示，和中美晶在GaN（氮化鎵）的合作有GaN on SiC（碳化矽基氮化鎵）及GaN on Si，以GaN on Si作為中程計畫，惟現階段在Epi或製程出現問題待解，不過仍維持目標、希望能在2022年量產，而同步進行的GaN on SiC則置於遠程計畫項目。

由中美晶董座徐秀蘭取得1席董事，宏捷科表示，這將強化公司董事會結構，帶入中美晶集團的企業管理方式，打通任督二脈、增加管理效能。

市場持續關注宏捷科擴產進度，受到疫情影響，國外工程師搭機出國意願低，宏捷科表示，好不容易說服廠商趕在感恩節、聖誕節期間前來進行安裝、修復，原定年底產能擴至1.5萬片的計畫稍延至明年第一季，約2、3月可達成。

宏捷科目前訂單能見度到2020年第一季，但已有部分客戶開始談第二季訂單，現階段產能滿載。在營收占比上，隨手機市場回溫，手機與WiFi目前並列營收兩大支柱，佔比各半。明年上半年主要成長動能看WiFi，在手機部分則以4G為主。

有關市傳蘋果i13將支援WiFi 6E、Skyworks射頻晶片有望出線，宏捷科是否有機會連帶受惠？法人表示，Skyworks這次拿到i12 8顆晶片，因疫情影響出現訂單外溢效應，惟美國開始施打疫苗後，產能將可能回歸正常，宏捷科能否持續受惠其委外訂單，需視屆時Skyworks產能情況而定。

(工商 )