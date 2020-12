砷化鎵晶圓代工廠宏捷科(8086)25日召開股東臨時會進行董事補選,中美晶(5483)董事長暨執行長徐秀蘭取得1席董事,強化宏捷科董事會結構,雙方現階段在GaN on Si(矽基氮化鎵)的合作正就Epi(磊晶)或製程問題排解,維持2022年量產目標;宏捷科訂單能見度到明年第一季,目前產能維持滿載。

宏捷科表示,和中美晶在GaN(氮化鎵)的合作有GaN on SiC(碳化矽基氮化鎵)及GaN on Si,以GaN on Si作為中程計畫,惟現階段在Epi或製程出現問題待解,不過仍維持目標、希望能在2022年量產,而同步進行的GaN on SiC則置於遠程計畫項目。

由中美晶董座徐秀蘭取得1席董事,宏捷科表示,這將強化公司董事會結構,帶入中美晶集團的企業管理方式,打通任督二脈、增加管理效能。

市場持續關注宏捷科擴產進度,受到疫情影響,國外工程師搭機出國意願低,宏捷科表示,好不容易說服廠商趕在感恩節、聖誕節期間前來進行安裝、修復,原定年底產能擴至1.5萬片的計畫稍延至明年第一季,約2、3月可達成。

宏捷科目前訂單能見度到2020年第一季,但已有部分客戶開始談第二季訂單,現階段產能滿載。在營收占比上,隨手機市場回溫,手機與WiFi目前並列營收兩大支柱,佔比各半。明年上半年主要成長動能看WiFi,在手機部分則以4G為主。

有關市傳蘋果i13將支援WiFi 6E、Skyworks射頻晶片有望出線,宏捷科是否有機會連帶受惠?法人表示,Skyworks這次拿到i12 8顆晶片,因疫情影響出現訂單外溢效應,惟美國開始施打疫苗後,產能將可能回歸正常,宏捷科能否持續受惠其委外訂單,需視屆時Skyworks產能情況而定。

(工商 )